Hundebesitzerinnen und -besitzer werden es kennen: Ihre vierbeinigen Freunde kauen einfach auf allen möglichen Dingen herum. Eine Powerbank sollte sich allerdings auf keinen Fall unter diesen Dingen befinden, wie ein Video aus Tulsa im US-Bundesstaat Oklahoma sehr eindringlich beweist. Auf der Aufnahme aus einem Einfamilienhaus ist ein Hund zu sehen, der mit großer Leidenschaft auf einer solchen herumkaut.

Plötzlich lässt der Vierbeiner jedoch von der kleinen Powerbank ab, im nächsten Moment sprühen auch schon Funken und sie explodiert. Unter den ungläubigen Blicken des Verursachers fängt seine Matratze daraufhin an zu brennen.

Wie die Feuerwehr Tulsa bekannt gibt, schaffen es alle Bewohner und Haustiere rechtzeitig aus dem Haus. Der Brand kann schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Öffentliche Warnung der Feuerwehr Tulsa

Die Feuerwehr Tulsa sieht sich nach dem Wohnhausbrand in der Pflicht, sich in einem dreiminütigen Facebook-Video an die Öffentlichkeit zu wenden und die Gefahren von Lithium-Ionen-Batterien hervorzuheben.

„Wenn das Gehäuse einer Lithium-Ionen-Batterie beschädigt wird, sie extremer Hitze ausgesetzt ist oder irgendwie aufbricht, können giftige Gase entstehen, die Brände und sogar Explosionen verursachen können“, erklärt Feuerwehrmann Andy Little.

Littles Bitte ist, dass für Geräte, in denen sich Lithium-Ionen-Batterien befinden, nur entsprechend sichere Ladegeräte verwendet und sie außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren gelagert werden. „Außerdem ist es zwingend notwendig, Lithium-Ionen-Batterien richtig zu entsorgen. Sie sollten niemals in den Haushaltsmüll oder in eine Recyclingtonne geschmissen werden“, betont Little.

Lithium-Ionen-Batterie in den Medien

Erst vor wenigen Tagen wurde die Brandfähigkeit von Lithium-Ionen-Batterien in einem anderen Zusammenhang in den Medien intensiv diskutiert. Denn diese befinden sich auch in E-Autos und machen das Löschen und den Abtransport ebenjener nach einem Unfall zu einer Mammutaufgabe. Ein spezieller Löschcontainer muss zum Einsatz kommen, um die Sicherheit zu gewährleisten, falls die Batterie erneut Feuer fängt. Dies kann bis zu 96 Stunden nach einem Unfall noch passieren.