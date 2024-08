In Pöls-Oberkurzheim im Murtal mussten am Montag die Freiwilligen Feuerwehren Pöls und Götzendorf mit 35 Personen und fünf Fahrzeugen zu einem Einsatz ausrücken. In einem Einfamilienhaus war eine Küche in Brand geraten. Die 57-jährige Hausbesitzerin hatte in der Küche Öl in einem Kochtopf erhitzt. Während sie sich nicht im Raum befand, dürfte sich das Öl entzündet haben.

Die Flammen griffen schnell auf die Kücheneinrichtung über, auch die Holzdecke fing Feuer. Die 57-Jährige bemerkte den Brand und alarmierte die Feuerwehr. Das Feuer konnte innerhalb kurzer Zeit gelöscht werden, die Einsatzkräfte rückten mit dem Atemschutztrupp zum Brand vor. Abschließend wurde die Brandstelle mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Der Schaden dürfte sich jedoch auf mehrere Zehntausend Euro belaufen.