Griechenlands Ministerium für Klimakrise und Zivilschutz hat für insgesamt 14 Gemeinden des Landes den Notstand in Sachen Wasserverfügbarkeit ausgerufen. Konkret betroffen sind fünf Gemeinden auf der Insel Kreta sowie die Inseln Serifos und Sifnos (beide in den Kykladen), Leros (Dodekanes-Inselgruppe), Poros und Spetses (im Saronischen Golf), die Gemeinde Sami auf der Insel Kefalonia im Ionischen Meer sowie Gebiete in Korinth, in der nordostgriechischen Küstenstadt Alexandroupolis sowie Xanthi (Thrakien). Dramatisch ist auch die Lage in Boeotia in Mittelgriechenland (siehe Bild).

Bis zu 40 Grad Hitze

Der Grund dafür ist, dass in Griechenland schon seit Wochen sehr hohe Lufttemperaturen von rund 40 Grad Celsius in Verbindung mit einer fortgesetzten Dürre herrschen. „In diesem Jahr sind die Niederschläge in vielen Gebieten im Osten des Landes zwischen Oktober 2023 und April 2024 um 40 bis 50 Prozent geringer als im Durchschnitt der letzten Dekade ausgefallen. In Attika (Großraum Athen, Anm. d. Red.) hatten wir einen Rückgang von 45 Prozent zu verzeichnen, während wir auf Kreta und vor allem Ostkreta einen Rückgang von 60 Prozent festgestellt haben“, sagt Maria Mimikou, Professorin an der Athener Universität EKPA.

Nicht zuletzt die Landwirtschaft, hier auf Kreta, leidet extrem © IMAGO

„Wasserknappheit ist das Defizit zwischen Wasserangebot und -nachfrage, also Mangel an verfügbarem Wasser. Wasserknappheit entsteht aus der Dürre, manchmal aber auch ohne sie. In Griechenland ist das Problem offenkundig größer als anderswo, solange die trockenen Jahre anhalten“, so Mimikou.

Daher müsse der Wasserverbrauch beschränkt werden. Den Hebel dafür sieht Mimikou in der Senkung des Wasserverbrauchs in der Landwirtschaft. „Bei der Bewässerung von Agrarflächen müssen die Pumpmethoden verbessert werden, um den Produktivitätsgrad des in der Landwirtschaft genutzten Wassers zu erhöhen.“

Grundwasserspiegel sanken enorm

Hintergrund dafür ist, dass die griechischen Landwirte traditionell auf Bohrungen zurückgreifen, um mit Brunnen ihren Wasserbedarf für die Bewässerung ihrer Agrarflächen und in der Viehzucht zu decken. Die unweigerliche Folge: Der Grundwasserspiegel in Thessalien, der Kornkammer Griechenlands, sank in 40 Jahren um gut 200 Meter. Dabei befand er sich in den 1980er-Jahren noch knapp unterhalb der Erdoberfläche.

Auf Kreta ziehen Ortsverwaltungen die Reißleine. Sie drohen den Landwirten damit, man werde die Versorgung mit Wasser für ihre Anbauflächen sogar stoppen und das Wasser an Privathaushalte umleiten.