Mit massiven Einschränkungen im Hochgeschwindigkeitsnetz ist die französische Bahngesellschaft SNCF nur wenige Stunden vor Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris konfrontiert. In der Nacht auf Freitag wurden an drei Stellen im Gleisbereich der Atlantik-, Nord- und Oststrecke Brände gelegt. Der TGV-Verkehr auf diesen Strecken sei massiv gestört.

Wie die Bahngesellschaft SNCF gegenüber „Le Figaro“ sagte, sei man in der Nacht auf Freitag Opfer eines „massiven Angriffs zur Lahmlegung des TGV-Netzes“ geworden. Daher wurden Reisende dazu aufgefordert, Reisen zu verschieben und nicht zum Bahnhof zu gehen sowie Tickets kostenlos umzutauschen oder zu erstatten. Auf Social Media ist zu sehen, dass viele Reisende an den Bahnhöfen wie am Gare Montparnasse gestrandet sind.

Der französische Verkehrsminister Patrice Vergriete reagierte am Freitagmorgen auf X: „Koordinierte böswillige Handlungen haben sich heute Nacht gegen mehrere TGV-Linien gerichtet und werden den Verkehr bis zum Wochenende stark beeinträchtigen. Ich verurteile diese kriminellen Machenschaften aufs Schärfste.“ Die SNCF rechnet erst am Montag wieder mit einer Normalisierung des Bahnverkehrs.

Informationen, wer die Brände gelegt hat oder welchen Zweck die Brandanschläge verfolgen, gibt es bislang noch nicht.