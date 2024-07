Eine Maschine der nepalesischen Fluggesellschaft Saurya Airlines ist einem Zeitungsbericht zufolge am Mittwoch beim Start in Kathmandu abgestürzt. An Bord des Flugzeugs, das auf dem Weg nach Pokhara war, befanden sich 19 Personen, einschließlich der Besatzung, wie die „Kathmandu Post“ berichtete. Es habe offenbar mehrere Tote gegeben.

Fünf Tote geborgen

Der Unfall ereignete sich, nachdem die Maschine während des Starts auf dem internationalen Flughafen Tribhuvan von der Landebahn abkam. Nach ersten Informationen wurden fünf Tote an der Absturzstelle geborgen.