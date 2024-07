Am Montag kam es zu einem tragischen Zwischenfall in einem Altersheim nahe Zagreb. Ein Unbekannter habe in der Senioreneinrichtung in Daruvar, östlich der Hauptstadt, das Feuer eröffnet und um sich geschossen, berichtet der Sender HRT. Mindestens fünf Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Nach der Bluttat floh der Schütze vom Tatort, konnte aber kurz darauf von der örtlichen Polizei festgenommen werden. Die Polizei wollte sich zunächst nicht zu der Tat äußern.

Örtliche Medien berichteten, bei dem Schützen handle es sich um einen 1973 geborenen Veteranen. Er habe in dem Heim seine Mutter getötet. Bei den übrigen vier Todesopfern handelte es sich demnach um andere Heimbewohner sowie Mitarbeiter der Einrichtung.

Die Zeitung „Jutarnji List“ berichtete, drei weitere Menschen seien verletzt worden, einer von ihnen schwer. Kroatischen Medien zufolge wurde der Angreifer in einem Café in der Nähe des Altersheims festgenommen.

Weitere Informationen in Kürze.