Aufregung in der Fan-Welt von „Hello Kitty“: die süße Figur soll nämlich gar keine Katze sein. Interessanterweise wurde dies aber bereits 2014 - also vor zehn Jahren - in einem Artikel der „Los Angeles Times“ aufgegriffen. Das Faktum sorgt jedoch derzeit wieder für Aufsehen im Internet und wird auf vielen Webseiten erneut thematisiert. Anthropologin Christine R. Yano (Universität Hawaii) hat damals Texte für eine Ausstellung über „Hello Kitty“ im Japanisch-Amerikanischen Nationalmuseum in L.A. verfasst und die Figur darin als Katze beschrieben. „Ich wurde korrigiert – sehr entschieden“, erzählt Yano. Die Korrektur sei direkt von Sanrio, unter deren Marke „Hello Kitty“ läuft, vorgenommen worden. „Hello Kitty ist keine Katze. Sie ist eine Zeichentrickfigur. Sie ist ein kleines Mädchen. Sie ist eine Freundin. Aber sie ist keine Katze. Sie wird nie auf allen Vieren dargestellt. Sie geht und sitzt wie ein zweibeiniges Wesen. Sie hat jedoch eine eigene Hauskatze, und sie heißt Charmmy Kitty.“

Weiters wird verraten, dass „Hello Kitty“ eigentlich Britin sei, ihr richtiger Name Kitty White laute, sie Sternzeichen Skorpion sei und sie Apfelkuchen liebe. Außerdem habe die Tochter von George und Mary White eine Zwillingsschwester. „Viele Leute kennen die Geschichte nicht und vielen ist es egal. Aber es ist interessant, weil ‚Hello Kitty‘ in den 1970er Jahren entstand, als Japaner und japanische Frauen sich für Großbritannien interessierten. Sie liebten die Idee Großbritanniens. Es repräsentierte den Inbegriff einer idealisierten Kindheit, fast wie ein weißer Lattenzaun. Die Biografie ist also genau auf den damaligen Geschmack zugeschnitten“, erklärt Yano.

Fix ist auf jeden Fall: Die Figur „Hello Kitty“ feiert heuer bereits ihr 50-jähriges Jubiläum, 1974 hat „Sanrio“ die Comicfigur kreiert, die auch heute noch in vielen Kinderzimmern der Welt Einzug hält. Und Jill Koch, Senior Vize-Präsidentin für Marketing und Markenmanagement bei Sanrio, bestätigte zum runden Geburtstag bei Today erneut, dass die Figur keine Katze, sondern ein Mädchen sei. Yuko Shimizu, die die Figur vor 50 Jahren in nur wenigen Tagen erschaffen hat, erklärt der BBC aber: Die Inspiration zu „Kitty“ kam aus ihrer Kindheit - als ihr Vater ihr eine kleine weiße Katze zum Geburtstag geschenkt habe.