Nach dem Fund von mehreren verstümmelten Frauenleichen auf einer Müllhalde in Kenia hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Dieser habe im Verhör gestanden, 42 Frauen getötet zu haben, teilte die Polizei am Montag in Nairobi mit. Der Fund der verstümmelten Frauenleichen auf einer Müllhalde in der Hauptstadt hatte am Wochenende über Kenia hinaus für Entsetzen gesorgt.

„Stark zerstückelt“

„Der Verdächtige hat gestanden, 42 Frauen angelockt, getötet und auf der Müllhalde entsorgt zu haben“, sagte Mohamed Amin von der Polizei in Nairobi. „Wir haben es mit einem Serienmörder zu tun, einem psychopathischen Serienmörder, der keinen Respekt vor menschlichem Leben hat.“ Der Verdächtige sei 33 Jahre alt und in der Nähe einer Bar festgenommen worden.

Die Leichen seien „stark zerstückelt und in Säcken verstaut“ worden, sagte der amtierende Polizeichef Kenias, Douglas Kanja, am Sonntag auf einer Pressekonferenz. Er kündigte „transparente, gründliche und rasche“ Ermittlungen an. Kenias Präsident William Ruto, der wegen Massenprotesten unter Druck steht, hatte sich am Samstagabend erschüttert über den Fund der Leichen gezeigt. Die Täter müssten zur Rechenschaft gezogen werden, schrieb er im Onlinedienst X. Es gebe „keinerlei Rechtfertigung“ für solche Verbrechen.

Die kenianische Polizei-Aufsichtsbehörde IPOA kündigte an, sie werde auch untersuchen, ob die Polizei „in die Todesfälle verwickelt war oder es versäumt hat, diese zu verhindern“. Außerdem würden Vorwürfe untersucht, nach denen Demonstrierende bei den jüngsten Protesten gegen die Regierung des ostafrikanischen Landes unrechtmäßig festgenommen worden seien und seither vermisst würden, hieß es.

Vergangenes Jahr: 400 Leichen

Im vergangenen Jahr hatte der Tod hunderter Sekten-Anhängern in Kenia für Entsetzen gesorgt. Mehr als 400 Leichen wurden in Massengräbern im Shakahola-Wald nahe der Küstenstadt Malindi im Süden des Landes entdeckt. Am Freitag hatten sich Menschen am Fundort der Leichen versammelt und „Ruto muss weg“ skandiert - den Slogan einer von der jungen Generation angeführten Protestwelle. Berichten zufolge gab die Polizei Warnschüsse ab, um die Menge auseinanderzutreiben. Das Lokalfernsehen zeigte Aufnahmen davon, wie die Säcke mit den Leichen mit Seilen aus vermülltem Wasser gezogen wurden.