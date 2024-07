Am Flughafen sollte man sein Gepäck gut im Auge behalten - vor allem, wenn man mit Gold im Wert von rund einer Million Euro reist. Am Kölner Flughafen ist genau das nicht passiert und so konnte ein Mitarbeiter der Frachtabfertigung den Schatz mutmaßlich stehlen.

Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, wird der 35-Jährige verdächtigt, das Gold an sich genommen und den Koffer leer zurückgelassen zu haben. Ins Netz der Ermittler ging der Mann durch Videoaufnahmen vom Flughafen, die zeigen, wie er mit deutlich ausgebeulter Hose und Jacke den Frachtraum verlässt.

Lust auf true crime? „Delik“ der Kleine-Zeitung-Podcast zu brisanten Fällen aus der Region

Doch bewiesen ist die Schuld des Mannes noch lange nicht. Denn von dem Gold fehlt bislang jede Spur. Auch eine Hausdurchsuchung bei dem Verdächtigen brachte keinen Erfolg. Nun versuchen die Ermittler, über einen weiteren Verdächtigen an das Gold zu kommen. Dieser hatte sich drei Tage vor dem Verschwinden des Goldes als Besitzer des Koffers ausgegeben, ihn aber nicht erhalten, weil ihm die nötigen Papiere fehlten.