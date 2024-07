Das Ergebnis einer aktuellen Studie unter der Leitung der University of California, Berkeley ist erschreckend: Tampons verschiedener Marken, die jeden Monat von Millionen Menschen verwendet werden, enthalten giftige Metalle wie Blei, Arsen und Cadmium. Das Problematische daran: Die Haut der Vagina weist ein höheres Potenzial für die Aufnahme von Chemikalien auf als die Haut an anderen Stellen des Körpers. Außerdem würden diese Produkte von einem großen Prozentsatz der Bevölkerung monatlich verwendet - und das mehrere Stunden am Stück.

„Trotz dieses großen Potenzials für die öffentliche Gesundheit wurde bisher nur sehr wenig Forschung betrieben, um die Chemikalien in Tampons zu messen“, sagte die Hauptautorin Jenni A. Shearston, Postdoktorandin an der UC Berkeley School of Public Health und der UC Berkeley‘s Department of Environmental Science, Policy, & Management in einer Presseaussendung. „Unseres Wissens ist dies die erste Studie, die Metalle in Tampons misst. Besorgniserregend ist, dass wir Konzentrationen aller Metalle gefunden haben, auf die wir getestet haben, einschließlich giftiger Metalle wie Arsen und Blei.“

Gesundheitsrisiken toxischer Metalle

Zudem habe sich gezeigt, dass Metalle das Risiko von Demenz, Unfruchtbarkeit, Diabetes und Krebs erhöhen. So können sie beispielsweise die Leber, die Nieren und das Gehirn sowie das Herz-Kreislauf-, das Nerven- und das endokrine System schädigen. Darüber hinaus können Metalle die Gesundheit der Mutter und die Entwicklung des Fötus beeinträchtigen.

„Obwohl toxische Metalle allgegenwärtig und wir jederzeit geringen Mengen ausgesetzt sind, zeigt unsere Studie eindeutig, dass Metalle auch in Menstruationsprodukten vorhanden sind und dass Frauen bei der Verwendung dieser Produkte einem höheren Risiko ausgesetzt sein könnten“, sagte die Mitautorin der Studie, Kathrin Schilling, Assistenzprofessorin an der Mailman School of Public Health der Columbia University.

Die Forschenden untersuchten den Gehalt von 16 Metallen (Arsen, Barium, Kalzium, Cadmium, Kobalt, Chrom, Kupfer, Eisen, Mangan, Quecksilber, Nickel, Blei, Selen, Strontium, Vanadium und Zink) in 30 Tampons von 14 verschiedenen Marken. Die Metallkonzentrationen variierten je nachdem, wo die Tampons gekauft wurden (USA vs. EU/Großbritannien), ob es Tampons mit oder ohne Bio-Siegel waren, und ob es sich um eine Eigen- oder eine Handelsmarke handelte.

Nachweise in allen Tampontypen

Es wurde jedoch festgestellt, dass Metalle in allen Tampontypen vorhanden waren; keine Kategorie wies durchweg niedrigere Konzentrationen aller oder der meisten Metalle auf. Die Bleikonzentrationen waren in Tampons ohne Bio-Siegel höher, während die Arsenkonzentrationen in biozertifizierten Tampons höher waren.

Metalle können auf verschiedene Weise in die Tampons gelangen: Das Baumwollmaterial könnte die Metalle aus dem Wasser, der Luft, dem Boden oder durch eine nahegelegene Verunreinigung aufgenommen haben (z. B. wenn sich ein Baumwollfeld in der Nähe einer Bleischmelze befand), oder einige könnten während der Herstellung absichtlich als Teil eines Pigments, Weißmachers, antibakteriellen Mittels oder eines anderen Verfahrens in der Fabrik, die die Produkte herstellt, hinzugefügt worden sein.

Bisher keine Prüfpflicht für Hersteller

„Ich hoffe wirklich, dass die Hersteller verpflichtet werden, ihre Produkte auf Metalle zu testen, insbesondere auf toxische Metalle“, sagte Shearston. „Es wäre spannend zu sehen, wie die Öffentlichkeit dies fordert oder eine bessere Kennzeichnung von Tampons und anderen Menstruationsprodukten verlangt.“