Erde in anhaltendem Aufruhr: Was Vulkanausbrüche betrifft, ist die isländische Bevölkerung wahrlich einiges gewohnt – ohne Vulkane gäbe es diese Insel im fernen Nordatlantik nicht. Die Serie an Eruptionen, die 2021 auf der Reykjanes-Halbinsel im Südwesten der Insel, unweit der Hauptstadt Reykjavik begann und anhält, ist allerdings ein eigenes Kaliber mit durchaus beunruhigenden Prognosen.