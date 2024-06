Zu Beginn des neuen Jahrtausends stand der Iberische Luchs kurz davor, vom Antlitz unserer Erde zu verschwinden. Lediglich 62 erwachsene Wildkatzen dieser Art gab es 2001 weltweit noch. Etwas mehr als zwei Jahrzehnte später erreicht das Comeback seinen vorläufigen Höhepunkt: Die International Union for Conservation of Nature (IUCN), ehemals Weltnaturschutzunion, stuft den Iberischen Luchs laut neuester Fassung der Roten Liste offiziell nicht mehr als vom Aussterben bedrohte Art ein.

Die intensiven Schutzbemühungen rund um die in Spanien und Portugal beheimatete Wildkatze hätten sich ausgezahlt, berichtet die IUCN auf ihrer Website. Bis zum Jahr 2022 hat sich die Zahl der erwachsenen Tiere auf 648 erhöht. Zusammen mit den Jungtieren schätzt die IUCN, dass heutzutage mehr als 2000 Luchse über die iberische Halbinsel streifen.

Genug Futter und Schutz des Lebensraums

Drei konkrete Maßnahmen wurden getroffen, um die Population des Iberischen Luchses wieder zu erhöhen. Zum einen wurde dafür gesorgt, dass die Wildkatze genug zu fressen hat. Auf seinem Speiseplan steht vorwiegend das Europäische Kaninchen, dessen Vorkommen gesteigert wurde. Zusätzlich konzentrierten sich die Verantwortlichen darauf, die natürlichen Busch- und Waldlebensräume des Iberischen Luchses entsprechend zu schützen beziehungsweise wiederherzustellen. Als dritte Maßnahme wurde versucht, die Todesfälle aufgrund menschlicher Aktivitäten zu reduzieren.

Francisco Javier Salcedo Ortiz, Koordinator des LIFE-Projekts Lynx-Connect, hob die gute Zusammenarbeit zwischen „öffentlichen Stellen, wissenschaftlichen Einrichtungen, NRO, Privatunternehmen und Mitgliedern der Gemeinschaft, darunter lokale Landbesitzer, Landwirte, Wildhüter und Jäger“ hervor. „Es gibt noch viel zu tun, um sicherzustellen, dass die Populationen des Iberischen Luchses überleben und die Art sich in ihrem gesamten Verbreitungsgebiet erholt. Für die Zukunft ist geplant, den Iberischen Luchs in neuen Gebieten in Zentral- und Nordspanien wieder anzusiedeln“, berichtete Ortiz.