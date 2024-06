Sie kamen, um ihre religiöse Pflicht zu erfüllen und starben in der Gluthitze von Saudi-Arabien. Hunderte Pilger aus Ägypten, Tunesien, Indonesien und anderen islamischen Staaten brachen während der Mekka-Wallfahrt in den vergangenen Tagen bei Temperaturen von teils mehr als 50 Grad zusammen. Beim schlimmsten Unglück während der Wallfahrt seit fast zehn Jahren lagen Leichen auf den Straßen von Mekka, wie Videos in sozialen Medien zeigten. Die Hitzewelle tötete vor allem viele Pilger, die ohne offizielle Anmeldung nach Saudi-Arabien kamen und den Extrem-Temperaturen schutzlos ausgeliefert waren.