In den vergangenen Tagen ist es bei der muslimischen Wall-Fahrt Hadsch auf dem Weg nach Mekka (Saudi-Arabien) zu Hunderten Todes-Fällen gekommen. Schuld daran sind die extremen Temperaturen, die es derzeit in Saudi-Arabien gibt. In der heiligen Stadt Mekka wurden 51,8 Grad gemessen. Solche Temperaturen sind sehr gefährlich für Menschen. Es besteht dann Lebens-Gefahr.

Große Moschee

Die Hadsch ist die heiligste Wall-Fahrt im Islam. Jedes Jahr kommen Millionen Gläubige nach Saudi-Arabien, wo sich die wichtigsten Moscheen im Islam befinden. In der Großen Moschee in Mekka befindet sich die Kaaba. Das ist das wichtigste Heiligtum des Islam. Die Große Moschee in Mekka hat Platz für 700.000 Menschen gleichzeitig. Die Hadsch ist für gläubige Muslime eine Pflicht.