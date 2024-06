Der Hauptverdächtige im Mordfall der neunjährigen Valeriia aus dem sächsischen Döbeln ist offenbar seit Tagen auf der Flucht. Das berichten die deutschen Medien „Bild“ und „Focus“. Gesucht wird nach einem Mann namens Andrej. Er soll der moldawische Ex-Freund der Mutter sein. Die Polizei fahndet bereits in mehreren Ländern Europas.

Der Gesuchte soll mit einem silberfarbenen Peugeot Cabriolet auf der Flucht sein und sich zuletzt in der tschechischen Kleinstadt Mlada Boleslav aufgehalten haben. Der Ort ist etwa 50 Kilometer von Prag entfernt. Von Döbling erreicht man den rund 200 Kilometer entfernten Ort in rund zweieinhalb Stunden. „Wir können bestätigen, dass wir von unseren deutschen Kollegen kontaktiert worden sind und intensiv an dem Fall arbeiten“, so Irena Pilařová, Sprecherin des Polizeipräsidiums der Tschechischen Republik.

Überwachungskamera filmte den Verdächtigen

Der moldawische Staatsbürger wurde am Tag von Valeriias Verschwinden von einer Überwachungskamera, die sich in der Nähe des Wohnhauses des Mädchens befindet, gefilmt. Ebenso sollte er hier in einer Funkzelle eingeloggt gewesen sein. Am Tag des Verschwindens der Neunjährigen kontaktierte der Tatverdächtige die Mutter von Valeriia. Diese bestätigte gegenüber der „Bild“, dass das Verhältnis zu ihrem Ex-Partner zuletzt schwierig gewesen sei.

Valeriia aus dem sächsischen Döbeln war vergangene Woche als vermisst gemeldet worden. Am Mittwoch war klar, dass sie Opfer eines Mordes wurde.