Eine Woche nach dem Verschwinden der neunjährigen Valeriia in Döbeln im deutschen Bundesland Sachsen wurde nun eine Leiche gefunden. Noch ist die Identität nicht geklärt. Weitere Informationen sollen am Mittwochmittag folgen.

Verbreitung über „Aktenzeichen XY ... ungelöst“

Zu Wochenbeginn wurden einmal mehr Anrainer befragt. Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren. Am Dienstag ist abermals eine größere Suchaktion mit Hunderten Polizisten und Polizistinnen wie am vergangenen Donnerstag geplant. Sie soll sich auf das westliche Stadtgebiet konzentrieren. Dabei könnte auch eine Drohne zum Einsatz kommen, hieß es. Ein Mitschüler, der an dem Tag zu spät zur Schule kam, will das Mädchen gegen 9.20 Uhr vor der Schule gesehen haben.

Das aus der Ukraine stammende Mädchen lebt mit seiner Mutter seit 2022 in Deutschland. Es war am 3. Juni zuletzt gesehen worden, als es sich auf den Weg zur Schule machte. Doch dort war es nie angekommen. Auch eine Verbreitung der Vermisstenmeldung über die Fernsehsendungen „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ im ZDF und „Kripo live“ im MDR hat laut Polizei keine konkreten Hinweise auf das Mädchen gebracht.

Schon in der vergangenen Woche hatte sich die Mutter der Neunjährigen öffentlich zu Wort gemeldet. Sie war 2022 mit ihren beiden Kindern vor dem Krieg in der Ukraine geflohen und hatte schließlich in Sachsen Zuflucht gefunden. Der Vater der Kinder blieb in der Ukraine. Mit ihm habe es zuletzt „Schwierigkeiten“ gegeben, erklärte Valeriias Mutter gegenüber der „Bild“-Zeitung, welche, wollte sie nicht konkretisieren.