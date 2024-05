In der niederländischen Gemeinde Dokkum soll eine Katze nach Vermutung der Stadtverwaltung das dortige Rathaus geflutet haben. Der Schaden soll etwa 325.000 Euro betragen.

Im Gebäude fanden gerade Renovierungsarbeiten statt, als ein Mitarbeiter das Tier entdeckt hatte. Da es auch nach mehreren Versuchen nicht eingefangen werden konnte, wurde beschlossen, das Gebäude am Ende des Tages einschließlich der Katze zu verschließen. Vermutlich drehte sie dann einen Wasserhahn auf, wodurch Wasser in Wände und Möbel gelangte und durch die Böden in den Keller drang. Aufgrund des Schadens mussten einige Mitarbeiter vorübergehend an einem anderen Standort arbeiten.

„Die Versicherung bezahlt den Schaden“, heißt es vom Ratsherren Bert Koonstra. „Damit können wir dieses Katzendossier nun abschließen.“ Ob der Schaden tatsächlich durch eine Katze verursacht wurde, konnte nicht bestätigt werden – das Tier wurde nie gefunden.