Im April 2023 ereignete sich ein tragischer Vorfall nach einem Restaurantbesuch in Dave‘s Sushi. Donna Ventura, eine pensionierte Finanzberaterin, erlitt einen Herzstillstand, nachdem sie in dem Lokal in Montana (USA) eine sogenannte „Special Roll“ verzehrt hatte, und wurde umgehend ins Krankenhaus eingeliefert.

13 Tage nach dem Vorfall verstarb die Frau im Alter von 64 Jahren an einem Totalversagen von Nieren und Leber. Ihr Ehemann Jon Ventura, mit dem sie 34 Jahre verheiratet war, schilderte gegenüber KBZK News die leidvollen letzten Tage seiner Frau. Der Witwer berichtete, dass sie am ganzen Körper an starken Schmerzen litt und nicht mehr selbstständig atmen konnte.

Klage eingereicht

In ihren letzten Momenten konnte Donna auch nicht mehr sprechen, also reichte Jon ihr ein Blatt Papier und einen roten Stift. Sie schrieb: „Ich bin nicht sicher, ob ich noch lange durchhalten kann.“ Ihre letzte - schriftliche - Nachricht an ihn und ihren gemeinsamen Sohn war ein herzzerreißendes „Ich liebe dich, Mr C.“

Am 29. April entschied sich Donna gegen die Fortsetzung der künstlichen Ernährung und verstarb, kurz bevor ihr Mann das Krankenhaus erreichen konnte. Der letzte Abschied von seiner Frau blieb ihm damit verwehrt. Er schwor gedoch, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen und reichte eine Klage gegen die Restaurantbesitzer ein. Die schlossen daraufhin ihren Betrieb einen Monat lang.

51 weitere Gäste erkrankten schwer

Donna war jedoch nicht das einzige Vergiftungs-Opfer nach dem Restaurantbesuch. Insgesamt erkrankten 51 Gäste schwer, und eine zweite Person verstarb ebenfalls nach dem Verzehr der fatalen Spezialität. Eine Zutat, ungekochte Morcheln, die üblicherweise als essbar gelten. Untersuchungen auf Pestizide und andere Schadstoffe waren negativ, jedoch stellte sich heraus, dass nur die Gäste erkrankten, die die Pilze roh gegessen hatten.

Trotz der Tragödie und zahlreicher weiterer Verstöße, die das Gesundheitsamt aufdeckte, wie etwa die falsche Lagerung von Fisch oder Probleme mit der Geschirrspülmaschine, bleibt Dave‘s Sushi geöffnet und die Betreiber verkaufen weiterhin ungehindert ihr Essen an Gäste.