Nur wenige Stunden sind nach dem Zusammenbruch der Baltimore Brücke „Francis Scott Key Bridge“ vergangen (1) und schon verbreiteten sich Videos, die falsche Zusammenhänge herstellen. Über ein virales Video auf X (vormals Twitter) (2) wird etwa behauptet, es zeige das Unglück aus einer anderen Perspektive als die anderen Videos. Stimmt das?

Video zeigt Explosion der Krim-Brücke

Einschätzung: In dem Video ist die Explosion der Krim-Brücke im Oktober 2022 zu sehen.

Überprüfung: Sieht man sich authentisches Videomaterial (1) vom Brückensturz in Baltimore an, so fällt sofort auf, dass es dabei zu keiner Explosion gekommen ist. Im nun kursierenden Video wird ein Teil der Brücke gesprengt. Allein das zeigt also schon, dass es nicht derselbe Vorfall gewesen sein kann.

Sucht man das virale Video von X (vormals Twitter) mit der Bilderrückwärtssuche von Google, findet man sofort Verweise auf die Explosion der Krim-Brücke im Oktober 2022 (3,4). Die Krim-Brücke ist als einzige Verbindung der Krim mit Russland eine wichtige Infrastruktur, deren Bedeutung im Angriffskrieg Russlands weiter stieg. Bei der Explosion wurde das Fundament der Brücke nicht beschädigt (5,6). Das Video der „Francis Scott Key“-Brücke in Baltimore zeigt allerdings, dass die gesamte Mitte der Brücke ins Wasser fiel (1).

Auch fehlen bei der US-amerikanischen Brücke die beiden weißen Stahlkonstrukte, die für die Krim-Brücke typisch sind. Auf dem Kartendienst von Yandex sind diese gut zu erkennen (7,8). Dort ist außerdem die starke Steigung auf der Brücke sichtbar, die auch im Video mit der Explosion zu sehen ist. Der von dem Kollaps betroffene Teil der „Francis Scott Key“ -Brücke in den USA ist flach.

Es handelt sich also eindeutig um ein Video eines anderen Brückenunglücks. Zuletzt war noch nicht abschließend geklärt, ob das Unglück von Baltimore Menschenleben forderte und warum das Schiff in den Pfeiler fuhr (9).

Quelle 1:

Quelle 2:

Quelle 3: Bildrückwärtssuche

Quelle 4:

Quelle 5: Was über die Explosion bekannt ist

Quelle 6: Bombe beschädigt Krim-Brücke schwer

Quelle 7: Street-Map-Blick

Quelle 8: Street-Map-Blick

Quelle 9: APA-Artikel über Einsturz der Baltimore Bridge