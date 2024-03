Brückeneinsturz: Suche eingestellt, wohl sechs Tote

In der Stadt Baltimore im US-Bundesstaat Maryland ist eine über 2,5 Kilometer lange Autobahnbrücke weitgehend eingestürzt, nachdem sie von einem Schiff gerammt worden war. Das Unglück passierte spät in der Nacht, Bauarbeiter waren in diesem Moment auf der Brücke im Einsatz.