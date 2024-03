Wer hätte gedacht, dass diese Vita einmal einen – ja: geradezu magischen – Weg nehmen würde? Am 24. März 1874 – also heute vor 150 Jahren – wurde Erik Weisz in Budapest im damaligen Österreich-Ungarn als Sohn eines bitterarmen jüdischen Seifenmachers geboren. Bald zog er mit seiner Familie in die USA – wo er als Harry Houdini zum Superstar wurde. Meister der Entfesselung, der den Tod auszutricksen schien, innovativer Zauberkünstler, cleverer Illusionist, furchtloser Stuntman und Akrobat – er verkörperte alles.