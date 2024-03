Deutschland, Frankreich, Spanien: Diese Route hat ein vermisster Wolf aus dem niedersächsischen Nordhorn in den vergangenen Jahren zurückgelegt. Er durchquerte drei Länder und landete schließlich in einem katalanischen Dorf in den Pyrenäen, wo er zuletzt im Februar 2023 gesehen wurde. Insgesamt hat der als GW1909m registrierte Wolf vermutlich 1190 Kilometer Luftlinie zurückgelegt, wie die Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung nach einer Rekonstruktion seiner Wanderung nachgewiesen hat.

100 Kilometer über bisherigem Rekord

Im Sommer 2022 gelang es Wissenschaftlern in Frankreich, eine Haarprobe einem Wolf zuzuordnen, der genetisch dem für Wölfe in Mitteleuropa typischen Haplotyp HW01 entspricht. Diese Analyse ermöglichte es dem Team des Senckenberg Forschungsinstituts, den Wolf mit der Kennung GW1909m zu identifizieren. Im Februar 2023 wurden im nordspanischen Katalonien, genauer gesagt in Alta Ribagorca, Losungen gefunden, die demselben Wolf zugeordnet werden konnten.

Auf seiner Wanderung von Norddeutschland nach Katalonien hat der Wolf nicht nur weite Naturräume, sondern auch dicht besiedelte menschliche Siedlungen durchquert. Seit Februar 2023 ist GW1909m jedoch nicht mehr nachgewiesen worden.