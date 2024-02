Mit einer Mischung aus tosendem Applaus und Buhrufen ist der ehemalige US-Präsident Donald Trump am Samstag auf der Schuhmesse „Sneaker Con“ in Philadelphia, Pennsylvania, empfangen worden. Grund für den überraschenden Auftritt war das neue Turnschuhmodell „Never Surrender High-Tops“, mit dem Trump nun den Schuhmarkt aufmischen will.

Für den als wahrscheinlich geltenden anstehenden Wahlkampf um die US-Präsidentschaft gegen den demokratischen Amtsinhaber Joe Biden will der Republikaner mit der Aktion eine jüngere Zielgruppe erreichen. Diese dürfte allerdings aus eher elitären Haushalten stammen, denn ein Paar der neuen Sneaker soll 399 US-Dollar kosten, was für ein eher weniger volksnahes Angebot spricht.

Verkauf läuft über eigene Firma

Die Schuhe werden über eine Website der Firma CIC Ventures LLC vermarktet und verkauft. Einer finanziellen Offenlegung zufolge ist Trump der rechtmäßige Eigentümer des Unternehmens. Laut Website sei der Schuh ein limitiertes, nummeriertes „echtes Sammlerstück“ und genau wie Trump „kühn, golden und robust“. Das Motto der Schuhe lautet „Schnüren Sie sie zu und treten Sie bereit zum Erobern auf“ und sei ihr Schlachtruf in Form von Schuhen.

Auf dem goldenen Schuh ist die US-Flagge abgebildet © AP / Manuel Balce Ceneta

Aufbäumen nach Rekordgeldstrafe

Einen Tag nach seiner Niederlage vor einem New Yorker Gericht, bei dem Trump zu einer Strafe von über 364 Millionen Dollar verurteilt und ihm für drei Jahre die Ausübung seiner unternehmerischen Tätigkeit untersagt wurde, steigt der 77-Jährige jetzt also ins Sneaker-Business ein.

Die „Never Surrender High-Tops“, benannt mit dem Motto „Niemals aufgeben“, zeichnen sich durch ihre goldenen Oberflächen, roten Sohlen, eine Darstellung der US-Flagge auf der Rückseite und ein markantes „T“ an der Seite aus.