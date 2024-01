Seit dem 2. Juli 1937 fehlt von Amelia Earhart jede Spur. Die amerikanische Pilotin, die sich auch als Frauenrechtlerin einen Namen machte, hatte sich kurz vor ihrem 40. Geburtstag aufgemacht, den Äquator zu umkreisen. Doch das Vorhaben scheiterte. Earhart stürzte vermutlich mit ihrem Flugzeug ab. Ihr Schicksal wurde nie endgültig geklärt.

Elf Millionen Dollar in Suche investiert

Doch nun gibt es neue Hinweise auf die letzten Stunden der Flugpionierin. Das „Wall Street Journal“ berichtet, dass ein 16-köpfiges Team der Organisation „Deep Sea Vision“ bei der Suche nach Wrackteilen von Earharts Flugzeug möglicherweise fündig geworden ist.

Fieberhaft wurde mit Sonargeräten nach dem Wrack gesucht. Bilder, die in sozialen Netzwerken veröffentlicht wurden, zeigen ein Flugzeug kurz vor Kiribati, einem Hafen in der Nähe von Howland Island. Tony Romeo, Pilot, Immobilieninvestor und Mitglied von „Deep Sea Vision“, vermutet, dass es sich dabei um das Wrack von Earthart handelt. „Es gibt keine anderen bekannten Abstürze in der Gegend, und schon gar nicht aus dieser Zeit oder mit dem Design und der Geschichte, die man auf dem Foto sieht“, sagte er dem Wallstreet Journal.

Earhart, die mit ihrem Partner und Navigator Fred Noonan unterwegs war, wollte nach dem Start in Papua-Neuguinea wahrscheinlich auf Howland Island auftanken. Für Romeo, der bereits elf Millionen Dollar in die Suche nach dem Wrack investiert hat, steht fest, dass er es endlich gefunden hat.

„Das ist vielleicht das Aufregendste, was ich in meinem Leben tun werde“, sagt Romeo und ergänzt: „Ich fühle mich wie ein Zehnjähriger auf Schatzsuche. Weniger euphorisch sind die Tiefseeexperten, die auf einige Details warten. Romeo wird sie liefern.