Am 20. Dezember war der 27-jährige Matthew Reum auf der Interstate-94 im US-Bundesstaat Indiana unterwegs, als er die Kontrolle über seinen Pickup verlor. Das Auto kam von der Straße ab und schlitterte ins Bachbett des Porter County’s Salt Creek - genau unter eine Brücke. Der Wagen wurde dabei derart beschädigt, dass Reum darin eingeklemmt wurde.

Da niemand den Unfall beobachtet hatte, wusste auch niemand, wo das Autowrack zu finden war. Der schwerverletzte Reum versuchte zwar, auf sich aufmerksam zu machen, da das Rauschen des Bachs aber zu laut war, hörte niemand seine Schreie. Sein Smartphone konnte er nicht erreichen, da er eingeklemmt war.

Sechs Tage später vertrieben sich Mario Garcia und sein Schwiegersohn Nivardo De La Torre die Zeit damit, geeignete Angelstellen zu finden. Als sie sich der Unfallstelle näherten, zog etwas Glitzerndes ihre Aufmerksamkeit auf sich. Es war das Autowrack mit Matthew Reum darin.

„Es ist ein Wunder“

„Ich schaute hinein, bewegte den Airbag, und da war ein Körper drin“, erzählte Garcia den örtlichen Medienvertretern. „Ich wollte ihn anfassen und er drehte sich um“, fügte er hinzu. „Er war sehr glücklich, uns zu sehen. Ich habe noch nie so eine Erleichterung gesehen.“ Garcia sagte, das Opfer habe ihm gesagt, er sei „schon eine Weile“ dort gewesen.

Reum spürte seine Extremitäten nicht mehr und wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen sofort ins Memorial Krankenhaus in South Bend geflogen. Zwar mussten die Ärzte einen Teil seines linken Beines amputieren, doch am Freitag konnten sie immerhin bereits leichte Entwarnung geben und teilten mit, dass der Patient nicht mehr in Lebensgefahr schwebe.

Die Einsatzkräfte konnten fast nicht glauben, dass Reum derart lange einklemmt in seinem Autowrack überlebt hat. „Offen gesagt ist es ein Wunder, dass er noch am Leben ist“, sagte der Sprecher der Indiana State Police, Sergeant Glen Fifield, während einer Pressekonferenz am Dienstag.

Reum habe das Regenwasser, das durch das Dach getropft ist, getrunken, um nicht zu dehydrieren. Außerdem half ihm das relativ milde Wetter für diese Jahreszeit in Indiana. Die Temperaturen erreichten zeitweise bis zu 15 Grad Celsius.