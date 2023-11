Auf den ersten Blick waren Serienliebhaber begeistert. Nachdem „Squid Game“ im September 2021 auf Netflix veröffentlicht wurde und einen Riesenerfolg feierte, sollte die südkoreanische Thrillerserie zu Teilen ins echte Leben transformiert werden und daraus eine Reality Show entstehen.

Kandidaten berichten von Nervenschäden

Wie in der Serie sollten 456 Kandidatinnen und Kandidaten gegeneinander in mehreren Spielen antreten. Am Schluss sollte es für den Sieger satte 4,56 Millionen Dollar geben. Die Begeisterung der teilnehmenden Personen hält sich aber mittlerweile in Grenzen. Denn laut „The Hollywood Reporter“ drohen mehrere Kandidaten den Produzenten der Show mit einer Klage. Beim Spiel „Rotes Licht, Grünes Licht“ soll es zu einigen Verletzungen gekommen sein.

Zwei Kandidaten sollen beispielsweise Unterkühlungen und Nervenschäden bekommen haben. Schuld sollen die schlechten Gesundheits- und Sicherheitsstandards am Set gewesen sein. „Nach dem, was wir gehört haben, wurden die Grenzen der Sicherheit im Namen der Unterhaltung überschritten. Die Produktionsfirmen müssen dafür sorgen, dass die Gesundheits- und Sicherheitsstandards in ihren Shows nicht dazu führen, dass Menschen zu Schaden kommen“, heißt es von einer britischen Anwaltskanzlei, die die klagenden Teilnehmer vertritt.

Die Produktionsfirma weist die Vorwürfe wiederum von sich. Es sei ein anstrengender Dreh gewesen, aber alle Kandidaten sollen darauf vorbereitet worden sein. „Wir vergeben den größten Preis in der Geschichte des Fernsehwettbewerbs. Es sollte kein Zuckerschlecken sein, 4,56 Millionen Dollar zu gewinnen“, sagt Stephen Lambert, der ausführende Produzent.