In Russland ist ein Mann zu zehn Tagen Haft verurteilt worden, weil er „Nein zum Krieg“ in den Schnee in Moskau geschrieben hat. Der Mann wurde einem Gerichtsdokument zufolge von der Polizei entdeckt, wie er die verbotene Parole mit seinen Fingern vor einer Eislaufbahn im Moskauer Gorki-Park in den Schnee schrieb.

Beatmen hatten Mann bereits gewarnt

Demnach wollten die Polizisten den Mann zum Innenministerium bringen, was dieser jedoch ablehnte. Die Beamten hätten den Mann gewarnt, damit gegen das Gesetz zu verstoßen, ehe sie in schließlich festnahmen.

Der Mann bestritt vor Gericht, sich der Festnahme widersetzt zu haben, wie es in dem Gerichtsdokument weiter hieß. Er gab demnach jedoch zu, die Parole geschrieben zu haben, und wurde zu zehn Tagen „Verwaltungshaft“ verurteilt. Einem Medienbericht zufolge wurde er zudem zu einer Geldstrafe in nicht genannter Höhe verurteilt.

Russland hat Kritik an seiner Offensive in der Ukraine kurz nach dem Beginn des Konflikts im Februar 2022 für illegal erklärt. Moskau geht seit dem Konflikt beispiellos gegen Andersdenkende vor, was Menschenrechtsgruppen mit der Massenunterdrückung zu Sowjetzeiten vergleichen. Tausende Menschen wurden wegen einfacher Proteste festgenommen.