Zudem hätten in der betroffenen Region Somali im Osten des Landes mehr als 12.000 Menschen ihre Häuser verlassen müssen, teilte die Regionalregierung am Samstag mit. Die sintflutartigen Regenfälle sollen nach Angaben der Regionalregierung auch in den kommenden Tagen anhalten. "Das Risiko von Überschwemmungen bleibt hoch."

El Niño bringt anhaltende Regenfälle und Hochwasserrisiko nach Ostafrika

Das UNO-Büro für humanitäre Angelegenheiten (Ocha) hatte im vergangenen Monat gewarnt, dass im Osten Afrikas in diesem Jahr zwischen Oktober und Dezember vermutlich mehr Regen niedergehen werde als üblich. Als Grund wurde das Wetterphänomen El Niño genannt.

El Niño ist durch eine Erwärmung des Oberflächenwassers im Pazifischen Ozean gekennzeichnet. Das Wetterphänomen tritt im Schnitt alle zwei bis sieben Jahre auf und dauert in der Regel neun bis zwölf Monate. El Niño sorgt für Hitze sowie Dürren in einigen Regionen der Welt und schweren Regenfällen in anderen Regionen.