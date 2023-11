Der Vatikan hat die Reise von Papst Franziskus nach Dubai offiziell bestätigt. Anlässlich der Weltklimakonferenz werde das katholische Kirchenoberhaupt vom 1. bis zum 3. Dezember in das Emirat reisen, heißt es am Freitag laut Kathpress in einer Mitteilung von Vatikansprecher Matteo Bruni. Bereits am Mittwochabend hatte Franziskus den dreitägigen Besuch in einem Fernsehinterview angekündigt.

Die Weltklimakonferenz COP28 findet von 30. November bis 12. Dezember in dem Emirat statt. Franziskus hatte in einem kürzlich veröffentlichen Mahnschreiben betont, die Konferenz müsse ein Erfolg werden. In dem Dokument „Laudate Deum“ (Lobet Gott) ruft er zu mehr Anstrengungen für den Klimaschutz auf. Wenn der Mensch über seine kleinen Interessen hinausgehe, könne die COP28 zu einer deutlichen Beschleunigung der Energiewende mit wirksamen Verpflichtungen führen, schreibt der Papst und fügt hinzu: „Diese Konferenz kann ein Wendepunkt sein.“

Zuletzt war Franziskus Ende 2022 auf die Arabische Halbinsel ins Königreich Bahrain gereist. 2019 besuchte er Abu Dhabi, die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate.