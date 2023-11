Bereits der Songtitel „Now & Then“ rührt tief, denn: Die Worte „Think of me every now and then old friend“ (Denk ab und zu an mich, alter Freund), sollen John Lennons letzte Botschaft an Paul McCartney vor seiner Ermordung 1980 gewesen sein. Nun, 43 Jahre nach Lennons Tod und 53 Jahre nach Auflösung der Beatles, ist deren finale Single „Now & Then“ zu hören.

Lied aus der Zeitkapsel

Nun feierte das Lied aus der Zeitkapsel seine Weltpremiere, angekündigt als letzter Wurf der erfolgreichsten Gruppe aller Zeiten. Ein Fragment, das Jahrzehnte durch den Äther schwebte um nun auf wundersame Weise in Händen und Ohren der Zuhörer zu landen. Im Vorfeld hatten die noch lebenden Beatles Paul McCartney und Ringo Starr Millionen Fans bereits den Mund wässrig gemacht: „Es ist ziemlich emotional, und wir spielen alle mit. Es ist eine echte Beatles-Aufnahme!“, kündigte MCartney das Stück als „finalen“ Song der „Fab Four“ an. Ende der Reise.

Vier Minuten und acht Sekunden ist nachzuspüren, was die Beatles groß machte: Melodienseligkeit, Gefühl für Harmonien, klassisches Songwriting. Im großartigen Beatles-Kanon wird das Lied vielleicht keinen Platz ganz oben finden – aber welche andere Band setzte höhere Maßstäbe? Nach „besten Resten“ klingt es keinesfalls. Der Anfang ist langsam, mit Einsetzen der Rhythmusgruppe nimmt die mollige Ballade Fahrt auf – und wer wollte nicht noch einmal Lennon mit McCartney und Harrison singen hören? Lennon verpasste seiner Stimme-Klavier-Kassettenaufnahme zartbittere Textzeilen, wie sie typisch für ihn waren: Ein Versöhnungsangebot an die andere Hälfte des brillantesten Songwriter-Duos aller Zeiten, das McCartney nun annahm?

Die 45-jährige Entstehungsgeschichte des Liedes ist einzigartig: 1977 oder 1979 als Demo aufgezeichnet, in den 1990er-Jahren von Lennons Witwe Yoko Ono an die Rest-Beatles übergeben und im Rahmen einer Anthologie um die Originalgitarre von George Harrison ergänzt. Dann wegen zu schlechter Aufnahmequalität archiviert – und in den 2020er-Jahren mit künstlicher Intelligenz so in Form gebracht, dass man das Material verwenden konnte. KI bzw. die Software „MAL“ kam zum Einsatz, um auf der ursprünglich analogen Tonspur, auf der Klavier und Gesang zu hören waren, Lennons Stimme wundersam herauszufiltern. Entwickelt wurde die Technik für die Beatles-Dokumentation „Get Back“ des „Herr der Ringe“-Regisseurs Peter Jackson.

Vor zehn Jahren hätte es die letzte Beatles-Single so noch nicht geben könnte. In den 1990er-Jahren hatte der 2001 verstorbene Harrison das Demo „verdammten Müll“ geschimpft, damit aber weniger die Komposition als die Aufnahmequalität gemeint. Die Witwe des „stillen Beatle“ betonte im Vorfeld von „Now & Then“: „Wenn George heute hier wäre, wären unser Sohn Dhani und ich sicher, dass er Paul und Ringo bei der Fertigstellung der Aufnahme voll zur Seite gestanden hätte.“

Hier singt der echte Lennon

Das Wichtigste: Hier schickt der wahrhaftige Lennon und kein KI-Klon einen Gruß aus dem Jenseits. McCartney (81) spielte Gitarre, Bass und Klavier frisch ein, Ringo (83) trommelte in bewährter Manier: das unwahrscheinlichste Gemeinschaftswerk, das Giles Martin, Sohn des legendären Beatles-Produzenten George Martin, noch mit Streichern veredelte.

Für Fans und Musikhistoriker wirft „Now & Then“ indes die große, bittere Frage auf, was die Beatles noch hätten erschaffen können, wäre die Band nicht – wie die meisten sagen – 1970 vor der Zeit implodiert. Diese Frage wird für immer bleiben – so wie die knapp 190 Beatles-Originalsongs, die von 1962 bis 1970 entstanden sind und die atemberaubende künstlerische Entwicklung der vier Herren aus Liverpool demonstrieren.

Wer noch mehr Wehmut anrühren will, sollte sich unbedingt die kurze Dokumentation „Now & Then: The Last Beatles Song“ auf dem YouTube-Kanal der Beatles ansehen. Wie Ringo vorab so treffend bemerkte: Näher werde man den Beatles nicht mehr kommen.