Die beiden russischen Komiker Wladimir Kusnezow und Alexej Stoljarow, die der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni einen Telefonstreich gespielt haben, haben Verbindungen zu russischen Geheimdiensten ausgeschlossen. „Wie wir Meloni erreicht haben, sagen wir lieber nicht. Wir wollen die beteiligten Personen nicht in Schwierigkeiten bringen“, so die beiden Komiker, die als „Wowan und Lexus“ bekannt sind, gegenüber der Tageszeitung „La Repubblica“ am Donnerstag.

„Sie ist kein Robeter“

„Wir wissen, wie Protokolle funktionieren, wir wissen, wie man Sicherheitslücken ausnutzt. Es dauerte etwa zwei Tage, um an Meloni heranzukommen. Sie ist interessant und sehr ausdrucksstark. Sie ist kein Roboter“, so die beiden Komiker, die auch schon Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach dem Ende ihrer Amtszeit und andere internationale Politiker genarrt hatten.

„Wir versuchen nur zu verstehen, was die europäischen Politiker wirklich über die Ukraine-Krise denken. (...) Wir wissen, welche Folgen ein Telefonat haben kann. Wir kennen die rote Linie und wir überschreiten sie nicht“, sagte das Duo. Auf die Frage, ob sie jemals den russischen Präsidenten Wladimir Putin anrufen werden, antworteten die beiden Komiker: „Wir haben weder US-Präsidenten Joe Biden noch Putin jemals erreichen können. Ihre Sicherheitsstufe ist zu hoch“.

Büro bestätigt Telefonat

Melonis Büro bestätigte, dass es ein solches Telefonat am 18. September im Vorfeld der UN-Generalversammlung in New York gegeben habe. Zum Inhalt äußerte sich die italienische Regierung nicht. Auszüge wurden jedoch in Russland veröffentlicht, beispielsweise von der Nachrichtenagentur Ria Nowosti. Der Anrufer gab sich als Azali Assoumani aus, Präsident der Afrikanischen Union (AU) und zugleich Staatschef der Komoren, wie Melonis Büro am Mittwoch in Rom bestätigte.

Nach diesen Angaben sagte Meloni mit Blick auf den seit Februar vergangenen Jahres laufenden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, es gebe „große Müdigkeit auf allen Seiten“. Als Zitat wird der Satz wiedergegeben: „Die Zeit naht, in der jeder verstehen wird, dass wir einen Ausweg brauchen.“ Sie habe dazu auch „einige Ideen“, wolle aber noch auf den richtigen Moment warten. In dem Gespräch ging es nach russischen Angaben auch um das Thema Migration. Meloni wird mit den Worten zitiert: „Europa hat lange Zeit geglaubt, das Problem lösen zu können, indem es auf Italien begrenzt wird. Das Problem ist, dass sich die anderen nicht darum kümmern“.