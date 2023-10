Italiens Premierministerin Giorgia Meloni hat am Freitag die Trennung von ihrem Lebensgefährten Andrea Giambruno angekündigt. Auf Instagram erklärte die 46-Jährige, dass ihre zehnjährige Beziehung zum TV-Journalisten zu Ende sei.

Trennungspost auf Instagram

„Ich danke Andrea Giambruno für die wunderbaren Jahre, die wir zusammen verbracht haben, für die Schwierigkeiten, die wir durchgemacht haben, und dafür, dass er mir das Wichtigste in meinem Leben geschenkt hat, nämlich unsere Tochter Ginevra. Unsere Wege haben sich schon lange getrennt, und es ist an der Zeit, dies zur Kenntnis zu nehmen“, schrieb Meloni. „Ich werde unsere Freundschaft verteidigen, und ich werde um jeden Preis ein siebenjähriges Mädchen verteidigen, das seine Mutter liebt und seinen Vater liebt. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen“, sagte die Regierungschefin.

Am Donnerstag hatte die vom Privatkanal „Canale 5“ gesendete satirische TV-Show „Striscia la notizia“ geheim aufgenommene Gespräche Giambrunos bei der Arbeit in der Redaktion seiner Talkshow „Diario del giorno“ publik gemacht. Dabei scherzte Giambruno mit einigen Kolleginnen und machte dabei wiederholt zweideutige Witze und sexistische Bemerkungen.

Giambruno hatte bereits in den vergangenen Monaten Meloni in Verlegenheit gebracht. Im Juli sagte er dem deutschen Gesundheitsminister Karl Lauterbach, er solle „zu Hause bleiben, im Schwarzwald bleiben“, nachdem dieser Fragen zur Zukunft des Tourismus in Südeuropa wegen der Hitzewellen aufgeworfen hatte.

Wegen seiner Äußerungen über Vergewaltigungen in seiner Fernseh-Talkshow war Giambruno im August des „Victim Blaming“ - also der Täter-Opfer-Umkehr - beschuldigt worden. Giambruno, der die Sendung „Diario del giorno“ (Tagebuch) auf dem Privatsender Rete 4 moderiert, äußerte sich, nachdem eine Gruppenvergewaltigung einer jungen Frau in Palermo für Schlagzeilen gesorgt hatte. „Wenn man tanzen geht, hat man jedes Recht, sich zu betrinken - es sollte hier keine Missverständnisse und Probleme geben - aber wenn man es vermeidet, sich zu betrinken und die Sinne zu verlieren, vermeidet man vielleicht auch, in gewisse Probleme zu geraten und einem Wolf zu begegnen“, sagte er.