Mit der am Sonntag geschlagenen Vorarlberger Landtagswahl ist ein weiteres Kapitel im Superwahljahr geschlossen. Nach den Gemeinderatswahlen in Innsbruck, Salzburg und den beiden bundesweiten Urnengängen (EU-Wahl und Nationalratswahl) steht damit nur noch die Landtagswahl in der Steiermark im Kalender. Zum Abschluss des heurigen Jahres schreiten am 24. November die Steirerinnen und Steirer zu den Urnen.

Munter weiter geht es dann im kommenden Jahr. Am 19. Jänner wird das Burgenland seinen Landtag neu wählen. Unmittelbar danach, nämlich am 26. Jänner, gehen die Gemeinderatswahlen in Niederösterreich in Szene.

Gemeinderatswahlen in der Steiermark

Im Herbst des nächsten Jahres werden dann die Wähler in der Bundeshauptstadt Wien zu den Urnen gerufen, um den Landtag neu zu wählen. Voraussetzung ist, dass die Legislaturperiode von der rot-pinken Koalition vollständig ausgeschöpft wird.

Darüber hinaus stehen im kommenden Jahr noch Gemeinderatswahlen in der Steiermark - exklusive Graz, wo planmäßig erst im September 2026 gewählt wird - und in Vorarlberg an. Den Termin für die steirischen Gemeinderatswahlen hat die Landesregierung auf den 23. März festgelegt.