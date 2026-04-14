Linz
Badelt für Privatbeitrag bei Pensionen und Gesundheit
Eine Erhöhung des Pensionsantrittsalters sowie endlich den Ausbau der betrieblichen und privaten Altersvorsorge - zum wiederholten Mal haben Vertreter der Versicherungsbranche eine Reform des Pensionssystems eingefordert. Bei einem Weiter wie bisher gebe es laut dem Präsidenten des Fiskalrats Christoph Badelt mit Blick auf die Demografie ein Finanzierungsproblem. Nicht nur beim Pensions- auch beim Gesundheitssystem sollte über eine Privatbeteiligung nachgedacht werden.