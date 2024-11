Die Neos dürfen sich freuen. Nach dem dem Auszählen der restlichen Wahlkarten wurde Montagnachmittag bekannt, dass sie künftig doch mit drei Mandataren im Landtag sitzen werden. Der Grund: 11,3 Prozent aller Wahlkarten-Wählerinnen und -Wähler haben der Partei ihre Stimme gegeben. Am Sonntagabend hatte die Hochrechnung (inklusive Wahlkarten) noch elf Sitze für die Sozialdemokraten ergeben. Das dritte Mandat geht nun an Robert Reif, Mandatar aus dem Bezirk Murtal. „Wir gehören zu den großen Gewinnern dieser Wahl. Noch nie haben so viele Menschen in der Steiermark liberal gewählt. Das ist nicht nur ein Auftrag, sondern auch ein Signal: Die Steirerinnen und Steirer wollen Veränderung, Aufbruch und klare Lösungen“, freute sich Landessprecher Niko Swatek in einer ersten Reaktion.