Die Arbeitslosigkeit ist in beinahe jedem Bezirk der Steiermark gestiegen, leider auch im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, stellen die NEOS in einer Aussendung fest. Im Vergleich zum Vorjahres-Oktober stieg die Quote um 0,40 Prozent und lag bei 4,50 Prozent, was einer relativen Zunahme von 9,76 Prozent entspricht, berichtet die Partei weiter. In Hartberg-Fürstenfeld habe im Jahr 2023 mit 32 Insolvenzen den höchsten Wert der letzten sechs Jahre erreicht. 2024 wurden bis zum dritten Quartal bereits 22 Insolvenzen registriert.