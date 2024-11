Interview „Österreich ist viel mehr als ein Land der Berge“, „Türkis und Rot betonen guten Willen und dessen

Wenn wir von Integration sprechen, müssen wir bei uns im eigenen Land mit unseren Menschen anfangen. Es fängt schon damit an, dass man, wenn man bei einem Fußballverein der falschen Farbe angehört, ausgegrenzt wird. Gehen Sie einmal in ein Stadion, da sind prinzipiell die Fans der Mannschaft, die nicht der Mehrheit angehören, im Nachteil und werden beschimpft und wieder einmal „ausgegrenzt“. Da braucht man gar kein „Ausländer“ sein.

Solange die Menschen nicht alle gleich gesehen werden und das von uns (Eltern, die glauben besser zu sein, Vereinen etc.) auch noch unterstützt wird, haben wir ein Integrationsproblem. Schulkinder trauen sich oft gar nicht, zu ihrem Verein zu stehen, und wechseln dann zum Verein mit der Mehrheit, nur um ihre Ruhe zu haben. „Große“ zu unterstützen, ist keine Kunst, den „Kleinen“ auf die Bühne zu verhelfen, das ist Größe. Es wird ja sogar von Vertretern der Kirche, wo man doch meint, dort verfolge man das Ziel, alle Menschen sind gleich, auf einmal auf nur einer Seite gesehen. Von Gleichheit keine Spur.

Da darf man sich nicht wundern, wenn Integration oder Gleichheit aller nur eine gern geführte Diskussion bleibt, um von den „wahren“ Problemen abzulenken.

Siegfried Rauch, Graz

Humanität

Barbara Coudenhove-Kalergi schreibt zum Thema Migration, dass die meisten Österreicher, wie auch sie, Migrationshintergrund hätten. Auch Andreas Khol als Einwanderer aus Südtirol zählte sich dazu. Beide sind Österreicher, beide haben natürlich die absolute Wahrheit gesagt, aber das Problem mit der Migration in unserem Land elegant verfälscht, es ist natürlich ein Unsinn, wenn sich österreichische Staatsbürger von Abschiebungen bedroht ausgeben.

In einem Rechtsstaat, wie Österreich, ist das natürlich nicht möglich. Und das wissen beide. Die Begriffe Migranten und Asylanten werden oft (bewusst) vermischt. Asylanten sind Menschen, die lebensbedroht sind, alle anderen sind illegal eingewanderte Personen, die meist wegen ihrer prekären Lebensverhältnisse ein erträglicheres Leben suchen. Dass sich immer unter einer größeren Menschengruppe auch böse Menschen befinden, ist leider nicht zu vermeiden.

Nun sagt das Wort „illegal eingewandert“ schon, dass etwas illegal, also gegen das Recht erfolgt ist. Und „illegal eingewandert“ besagt, dass dem Staat nicht bekannt ist, wer und wie viele Menschen in das Staatsgebiet gekommen sind. Und ein Staat, der nicht in der Lage ist, die Anzahl der Menschen innerhalb seiner Grenzen zu kennen, der seine Grenzen nicht überwachen kann, gefährdet die Bezeichnung Rechtsstaat. Die Logik bei den zurzeit bestehenden Gesetzen ist, dass Asylanten unmöglich nach Österreich kommen können, da sie vorher Staaten passieren müssen, in welchen sie um Asyl ansuchen können. Und illegal Eingewanderte, also Rechtsbrecher, sind ein Fall für die Justiz.

Nun kann man die trockene Rechtslage allein nicht ohne den Blick auf Humanität belassen. Und nur mit Recht und Humanität im Blick soll dieses Problem behandelt werden. Parteienstreit, Unterstellungen, Verdrehungen, und leere Phrasen dürfen hier keinen Platz finden.

Widolt Reinitzer, Graz

Was ist Integration?

Man redet immer von Integration – was ist das? Es heißt ja zu Recht, dass sich Migranten und Asylanten, die in Österreich leben, integrieren sollen! Ich würde erstens sagen, integrieren müssen! Zweitens, was versteht man eigentlich unter Integration? „Ziel von Integration ist es, alle Menschen, die dauerhaft und rechtmäßig in unserem Land leben, in die Gesellschaft einzubeziehen und einzugliedern.“ (laut Wikipedia). Aber beide Seiten müssen ihren Beitrag leisten!

Die zu Integrierenden müssen aktiv versuchen, sich in Richtung dieser Ziele zu bewegen und nicht nur hiesige Gesetze beachten, sondern auch die hiesige Lebensart, Bräuche und Werte respektieren beziehungsweise solche sogar annehmen. Die heimische Bevölkerung wiederum sollte breit gefächerte Angebote vorlegen und auch Verständnis und Geduld zeigen, damit diese Integration gelingen kann!

Ich sehe aber vor allem vonseiten der Migranten sehr wenig „Ehrgeiz“, eine solche Integration zu wollen; viele ziehen es vor, in Parallelgesellschaften nach den Usancen wie in den Herkunftsländern weiterzuleben.

Manfred Waldner, Fulpmes

Deutschunterricht

Wenn ich lese, dass es in Volksschulklassen Kinder gibt, die nicht Deutsch können, fällt mir Folgendes ein: Ein fünfjähriges indonesisches Mädchen liest mir aus Buch auf Englisch vor. Das hat sie im Kindergarten gelernt. Um in die Volksschule aufgenommen zu werden, muss sie einen Englischtest bestehen. Bahasa Indonesia kann sie sowieso.

Mein Vorschlag für Österreich: Ein bestandener Deutschtest als Voraussetzung für den Besuch der Volksschule! Damit meine ich nicht Schreiben und schon gar nicht Rechtschreibung, sondern die Fähigkeit, sich auf Deutsch zu verständigen. Voraussetzung dafür ist ein entsprechender verpflichtender Unterricht im Kindergarten. Wenn das nicht mit der allgemeinen Schulpflicht und unserem Schulgesetz übereinstimmt, muss das Gesetz geändert werden.

Dr. Gerard Pilarz, Klagenfurt