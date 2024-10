Just an jenem Tag, an dem das Land Steiermark die Fusion Söchaus mit Fürstenfeld durchgewunken hat, möchte die Hartberger Bürgerliste (HBL) bei der Gemeinderatssitzung im Hartberger Bürgersaal mit einem Dringlichkeitsantrag in das Plenum starten: Ganz nach dem Vorbild Fürstenfeld, soll die Stadt alsbald mit den umliegenden Gemeinden fusionieren, schlägt Vizebürgermeister Michael Horvath vor, erste Gespräche mit den Bürgermeistern und Gemeinderäten der umliegenden Kommunen aufzunehmen. Hartberg-Umgebung, Greinbach und St. Johann in der Haide sollen künftig mit der Stadt Hartberg zusammengelegt werden, so Horvath.