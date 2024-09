„Ohne Gold ist sogar das Licht finster“, heißt es in einem Sprichwort. Von der Wichtigkeit dieses edlen Metalls zeugen auch zahlreiche Denkmäler in der Steiermark. Die Kunst des Vergoldens liegt auch im Brennpunkt des heutigen „Tages des Denkmals“. So können Besucherinnen und Besucher in Vorau und Leibnitz Handwerkern dabei über die Schulter schauen. „Der Schwerpunkt liegt dieses Jahr auf Restauration und Handwerk“, erläutert Karin Derler vom Bundesdenkmalamt. „Das Thema passt sehr gut zur Zeit, geht es ja um Nachhaltigkeit und das Reparieren.“