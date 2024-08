Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) versteht die Aufregung nicht – zumindest nach außen. Dass Expertinnen und Experten wie IHS-Chef Holger Bonin beteuern, dass „die Entwicklung des öffentlichen Haushalts großen Anlass zur Sorge“ gibt und die nächste Regierung deshalb ein sogar kurzfristiges Sparpaket auf den Weg wird bringen müssen, sei gar nicht notwenig, erklärt der Regierungschef. „Durch mehr Wirtschaftswachstum“ sei das Budget schon zu stabilisieren.

Niemand will vor einer entscheidenden Wahl wie jener im Herbst der Spielverderber sein und aussprechen, was unvermeidlich sein dürfte: Nach Jahren, in denen das Geld abgeschafft schien und teils mit der berühmten Gießkanne verteilt wurde, wird das Land den Gürtel enger schnallen müssen. Die nächste Regierung wird ein milliardenschweres Sparpaket schnüren müssen und wenn sie es erst meint, auch gleich eine gröbere Steuerreform auf den Weg bringen. Und einen ehrlichen Ausblick darauf hätten sich die Wähler verdient.