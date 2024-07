Roman Rafreider gibt dieser Tage sein Comeback als Fernsehmoderator: Wie der ORF den „Salzburger Nachrichten“ auf Anfrage bestätigte, führt der 54-Jährige durch zwei Nachmittagssendungen auf ORF 2: „Roman Rafreider ist bekanntlich seit Längerem als Redakteur von ‚Aktuell nach eins‘ und ‚Aktuell nach fünf‘ tätig und dort (seit Anfang September 2022) auch fallweise als Reporter, Gestalter und zuletzt - vertretungsbedingt - als Moderator zu sehen“, teilte die Pressestelle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks schriftlich mit. Die genaue Funktion von Rafreider bei den beiden Sendungen ist Chef vom Dienst; schon in den vergangenen Wochen und Monaten waren auch immer wieder größere Interviews von ihm zu sehen.

Die Frage, ob die sichtlich breiter werdende TV-Präsenz Rafreiders Vorbote für weitere Aufgaben ist, wollte die ORF-Pressestelle nicht beantworten. Gerüchten zufolge soll es aber Gespräche zu weiteren Moderationen geben.

Roman Rafreider: Sechsmonatige Auszeit nach „ZiB Flash“-Moderation

Roman Rafreider musste Ende 2021 eine sechsmonatige Auszeit nehmen, nachdem er eine „ZiB Flash“-Sendung sichtlich beeinträchtigt moderiert hatte. Für die Präsentation der „ZiB Nacht“ am selben Tag musste Martin Thür einspringen, die Sendung deshalb nach hinten verschoben werden. Rafreider hatte die Vorfälle damit erklärt, dass er direkt vor der Sendung von einem Schicksalsschlag in der Familie erfahren hatte. Nach seiner Auszeit kehrte Rafreider als Redakteur hinter der Kamera in den Dienst zurück.