Nach dem Brand in einem Jugendheim in Greifenburg ist die Brandursache geklärt. Es war Brandstiftung, bestätigt die Polizei. Ein Minderjähriger wurde ausgeforscht. Er ist zur Tat geständig. Der Minderjährige gab an, dass „ihm langweilig war und er deshalb einen Kinderwagen anzündete.“ Die Schadenssumme ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen. Die Polizei macht zum Tatverdächtigen aus „datenschutzrechtlichen Gründen“ keine näheren Angaben, wie es heißt. Es wird auch nicht bekannt gegeben, ob der Minderjährige strafmündig - also über 14 Jahre alt ist - oder nicht.