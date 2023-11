Die Wiener Austria war in der zweiten Runde des ÖFB-Frauencups eine Nummer zu groß für Kärntens Aushängeschild, die Carinthian Hornets. Die Kärntnerinnen, die in der 2. Bundesliga kicken, mussten gegen den Traditionsklub vom Wiener Verteilerkreis viel Lehrgeld zahlen. Eigentlich war das Duell schon nach elf Minuten entschieden, da hatte die violette Legionärin aus den Niederlanden, Dominique Bruinenberg, bereits zweimal geknipst. Bis zur Pause zogen die Gäste auf 5:0 davon, nahmen im zweiten Durchgang etwas Tempo heraus und zogen vor 150 Fans im Spittaler Goldeckstadion souverän in die dritte Runde ein.