Am 10. Dezember geht der Kärntner Abschnitt der Koralmbahn in Betrieb, zwei Jahre später fährt die Schnell-Bahn von Klagenfurt nach Graz. Jetzt die Weichen zu stellen, damit der ökonomische Erfolgszug nicht ohne Halt an der Region vorbeifährt, ist - freundlich formuliert - nicht zu früh. Oder, anders gesagt: Es ist höchste Eisenbahn für die Regional- und Landespolitik, Fahrt aufzunehmen.

Der Plan, einen Technologiepark unweit des Bahnhofs in St. Paul zu entwickeln, ist keineswegs neu. Nun gibt es endlich substanzielle Fortschritte, das Benediktinerstift machte den Weg frei, trennt sich von wertvollen Flächen. Im Vertrauen darauf, dass hier „Großes“ entstehen wird, wie Pater Marian offenbarte.

Sein Wort in Gottes Ohr: Kärntens Koralmbahn-Fahrplan war bislang wenig ambitioniert unf von Verspätungen geplagt. Das Großprojekt Technologiepark St. Paul hat das Zeug, als Signallicht dies- und jenseits der Koralm Sichtbarkeit sichtbar zu sein. Die Babeg zieht die Fäden, Gemeinden und Land an einem Strang: Was noch fehlt, ist die Zugkraft des Bundes. Und Durchhaltevermögen.

Grünes, nachhaltiges Bauen: Das Leitthema des Technologieparks steht auch für den Anspruch, den man an die Verantwortlichen richten muss.