Vietnams geheimnisvoller Norden

1Kennen Sie Plumploris? Also, um ganz ehrlich zu sein: Ich habe davon noch nie gehört, aber das gute, junge Wikipedia (früher hat man das in einem Lexikon nachgelesen) sagt: „Primatengattung aus der Familie der Loris.“ Loris kenne ich auch nicht, aber das Tier sieht ein bisschen wie ein Eichkätzchen-Affe aus und lebt in Vietnam. Diese neue Dokumentation entführt in das Reich der Bergwälder. Wirklich sehenswert! 20.15 Uhr, ORF 2

Wiener Milieus

2Wer am Ende der Habsburgermonarchie Arbeiter war, lebte meist am oder unter dem Existenzminimum. Eine Sozialbewegung erwachte erst spät, man musste sich selbst darum kümmern, dass man irgendwie über die Runden kam. Erst langsam begann sich das zu verändern. 21.55 Uhr, ORF 3

Total Recall

3Total Recall ist ein auf einer Geschichte von Philip K. Dick basierender Film, der bereits 1990 mit Arnold Schwarzenegger verfilmt wurde. In dieser Version schlüpft Colin Farrell in die Rolle des Douglas Quaid. Eigentlich ist der erste Film besser, aber Action-Unterhaltung bietet auch diese Version. 22.30 Uhr, Kabel eins

Auf den Spuren der Neandertaler

4Im Inneren einer Höhle in der französischen Aveyron-Schlucht finden Höhlenforscher rätselhaft abgebrochene und zu Kreisen geformte Stalagmiten. Waren hier Neandertaler am Werk? Spannend. Arte Mediathek

Bewegungen eines nahen Berges

5Der Nigerianer Cliff handelt mit Gebrauchtwagen: Einerseits in den steirischen Alpen, aber gleichzeitig unterhält er einen Ersatzteilhandel mit seinem Heimatland. Eine wahrlich spannende Dokumentation, die mehr erzählt als nur die Geschichte Cliffs. 22.55 Uhr, 3sat

Notting Hill

6Plötzlich taucht der berühmte Filmstar Anna Scott (Julia Roberts) in der Buchhandlung von William Thacker (Hugh Grant) auf. Dieser verliebt sich Hals über Kopf. Herzliche Komödie. 20.15 Uhr, Super RTL