Ein Weltspartag wie damals? Nicht ganz – und dennoch hat das Zins-Comeback spürbar dazu beigetragen, dass die Laune auf den zahlreichen Weltspartagsempfängen in der Steiermark auch vom Gruselwetter kaum getrübt werden konnte. Die vergangenen Jahre waren nicht nur von Null- und Negativzinsen geprägt, sondern teils auch von pandemiebedingten Einschränkungen. Heuer waren sowohl viele Bankstellen als auch die Empfänge sehr gut besucht.

. „Die Erfahrung zeigt, dass viele finanzielle Herausforderungen lösbar sind, wenn sie rechtzeitig und eingehend besprochen werden. Mit mehr als 1500 Beraterinnen und Berater haben wir die Kompetenz und auch die Kraft, Raiffeisen-Kundinnen und -kunden, die das möchten, in mehr als 200 Bankstellen mit Know-how zu begleiten“, betont Martin Schaller, Generaldirektor der Raiffeisen Landesbank. Ein großes Thema würden derzeit Transaktionen - vom Girokonto auf Sparkonten spielen. „Allein rund 3,2 Milliarden Euro liegen auf den privaten steirischen Zahlungsverkehrskonten. Diese Guthaben gehen oft über den sogenannten ‚Notgroschen‘ hinaus, ein beträchtlicher Teil davon könnte höher verzinst veranlagt werden. Denn wir erleben ein Comeback der Sparzinsen“, so Schaller. Gemeinsam mit den RLB-Vorständen sowie Aufsichtsratschef Josef Hainzl konnte er - serviert wurden regionale Schmankerl - auch zahlreiche Ehrengäste beim Weltspartags-Empfang im Raiffeisenhaus in der Grazer Radetzkystraße begrüßen. Darunter Landesrat Karlheinz Kornhäusl, Industrie-Geschäftsführer Gernot Pagger, Landwirtschaftskammer-Präsident Franz Titschenbacher, Styria-Vorstand Markus Mair, ORF-Steiermark-Landesdirektor Gerhard Koch und Energie Steiermark-Vorstand Christian Purrer.

Florian Stryeck, Rainer Stelzer (beide RLB-Vorstände), LR Karlheinz Kornhäusl, RLB-Generaldirektor Martin Schaller, Ariane Pfleger (RLB-Vorständin) und RLB-Aufsichtsratspräsident Josef Hainzl © RLB Steiermark/Peter Riedler

Ein Magnet für Besucherinnen und Besucher ist traditionell auch der abendliche Weltspartagsempfang der Steiermärkischen Sparkasse. Gerade die letzten Jahre haben gezeigt, „wie wichtig langfristige, stabile Partnerschaften sind, um gemeinsam Krisen zu bewältigen und erfolgreich in die Zukunft zu gehen“, wurde dort betont. Und genau die Pflege dieser Partnerschaften stand beim Empfang im Fokus. Der Vorstand um den Vorsitzenden Gerhard Fabisch, den Vorstandsmitgliedern Walburga Seidl, Georg Bucher und Oliver Kröpfl sowie Aufsichtsratspräsident Friedrich Santner konnten rund 200 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur im Schlossbergsaal begrüßen.