Bange Momente erlebte man voriges Jahr in der Pfarre Piber: Denn im Frühjahr 2022 fielen plötzlich Teile des Verputzes vom Kirchturm herab. Pfarrer Hans Fuchs und die Diözese Graz-Seckau reagierten sofort, wegen Gefahr im Verzug wurde umgehend eine Sanierung des Kirchturms in Angriff genommen. An der Nordfassade wurde ein rund 40 Tonnen schweres Gerüst aufgestellt, um den Kirchturm mittels Kernbohrung im wahrsten Sinne des Wortes zu durchlöchern und so die Gefahr zu bannen.

Wie sich herausstellen sollte, dürfte der Schaden am Mauerwerk durch die Schwingungen des Glockengeläuts verursacht worden sein. Die Sanierung des Kirchturms konnte noch im Spätherbst 2022 abgeschlossen werden, der neue Anstrich verzögerte sich allerdings. Zuerst musste die Färbelung witterungsbedingt verlegt werden, beim nächsten Termin wurde die Spezialfirma kurzfristig wegen der Hochwasserkatastrophe nach Kärnten beordert. Von 11. September bis 5. Oktober war es endlich soweit: „Auf Pendelsitzen freihängend und ohne Gerüst waren die Maler am Werk“, schildert Pfarrer Hans Fuchs, der betont: „Wir sind sehr froh und dankbar, dass die Spezialhandwerker von ,Mayerl gerüstlos‘ aus Dölsach in Osttirol mit der Neufärbelung der Kirchturm-West-, -Nord und -Ostseite den erfolgreichen Schlussstrich unter die aufwändigen Sanierungsmaßnahmen setzen konnten.“

Zum Dank an alle Mitarbeitenden lädt die Pfarre Piber am Sonntag, dem 22. Oktober, zum Benefizkonzert in die Kiche St. Andreas in Piber. Damit soll auch ein Teil der Kosten gedeckt werden. Die genaue Endabrechnung fehlt noch, aber die Pfarre Piber muss für rund 40.000 Euro aufkommen. Den Rest der etwa 125.000 Euro Gesamtkosten übernehmen Diözese und Bundesdenkmalamt, auch Gemeinden haben gespendet. Unter dem Leitwort „Was Gott tut, das ist wohl getan“ führen Harald Fripertinger (Flöte), Magdalena Ofner (Sopran) und Svetlana Hübler (Orgel) Werke von Johann Sebastian Bach, Magaretha Christina de Jong und anderen auf. Beginn ist um 16 Uhr, um Spenden für die Kirchturmsanierung wird gebeten.