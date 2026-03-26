Bleiben Sie digital am Ball – wir unterstützen Sie dabei! Die Kleine Zeitung lädt Sie gemeinsam mit dem Verein Logo, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, besonders die digitale Kompetenz von Personen über 50 zu stärken, zu kostenlosen digitalen Sprechstunden ein. In persönlichen halbstündigen Einzelberatungen nehmen wir uns Zeit für Ihre Fragen rund um Smartphone, Tablet, Internet und das digitale Abo der Kleinen Zeitung. Und das Beste: Wir kommen direkt zu Ihnen in die Region! Wir sind in Feldbach, Hartberg und Leibnitz. Was Sie erwartet? Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie digitale Angebote sicher und einfach nutzen können. Ob Sie Ihr Smartphone besser kennenlernen möchten, Hilfe bei WhatsApp brauchen, Ihre ID-Austria aktivieren möchten oder wissen wollen, wie Sie E-Mails mit Anhängen versenden – unsere Expertinnen und Experten unterstützen Sie individuell. Möchten Sie wissen, wie Sie eine E-Mail-Adresse einrichten, sich auf einer Internetseite besser zurechtfinden oder Mediatheken nutzen können? Oder brauchen Sie Unterstützung bei Themen wie Cookies, nützliche Einstellungen am Smartphone oder beim Suchen und Finden im Internet? Wir stehen Ihnen gerne zur Seite. Natürlich zeigen wir Ihnen auch, wie Sie Ihr digitales Abo der Kleinen Zeitung optimal nutzen können – von der Anmeldung bis zu den wichtigsten Funktionen. Auch wenn Sie noch kein Digitalabo haben, können Sie teilnehmen. Sie erhalten von uns ein kostenloses Digitalabo zum Testen und können alle Vorteile in Ruhe ausprobieren. Nutzen Sie die Gelegenheit, Fragen zu stellen, Neues zu lernen und sicherer im digitalen Alltag zu werden.

Oder melden Sie sich einfach und unkompliziert online an.



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