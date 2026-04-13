Unsere exklusiven Druckereiführungen sind ein echtes Erlebnis, das Sie nicht verpassen sollten! Entdecken Sie alle spannenden Stationen des Druckprozesses. Bestaunen Sie die Druckmaschine der Styria-Druckerei in Graz-Messendorf oder St. Veit an der Glan – ein gigantisches Wunderwerk der Technik – die täglich (eigentlich eher nächtlich) rund 200.000 Stück der Kleinen Zeitung druckt. Damit alle Leser:innen ihre Zeitung pünktlich zum Frühstück lesen können, zählt beim Druck jede Minute.

Zeitungsdruck hautnah erleben

Erleben Sie mit ein bisschen Glück Zeitungsdruck hautnah bei unseren exklusiven Führungen in den Styria-Druckereien in Graz-Messendorf und St. Veit an der Glan.