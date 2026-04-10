Kleine Zeitung Digitalberatung

Stellen Sie sich vor, Sie lesen Ihre Kleine Zeitung jederzeit und überall – ganz bequem am Tablet oder Smartphone, mit großen Buchstaben, stufenlos einstellbar, und mit Zugriff auf viele zusätzliche Inhalte. Ob im Urlaub, beim Frühstück oder unterwegs: Die digitale Welt der Kleinen Zeitung eröffnet Ihnen viele neue Möglichkeiten.

Wir erklären Ihnen gerne in einem kostenlosen, persönlichen Austausch in unseren Servicezentren in Graz und Klagenfurt, wie Sie digital auf dem Laufenden bleiben können. Im 45-minütigen Beratungstermin stehen Ihnen unsere Service-Mitarbeiter:innen exklusiv zur Verfügung. Erfahren Sie dabei alles Wissenswerte zur Registrierung, den Personalisierungsmöglichkeiten sowie hilfreiche Tipps und Tricks im Umgang mit der digitalen Welt der Kleinen Zeitung.

Gerne stehen wir Ihnen auch für Ihre Fragen zum Selfservice zur Verfügung, sei es bezüglich Reiseservice oder Reklamationen Ihrer Printzeitung. Die Installation der App wird genauso behandelt wie das Anmelden oder das Anpassen der Schriftgröße im E-Paper.

Die Kleine Zeitung GmbH ist bei der Auswahl der vom Kleine Zeitung Club umfassten Leistungen frei und kann diese jederzeit ändern oder einstellen. Der Kleine Zeitung Club und die im Kleine Zeitung Club angeführten Angebote/Leistungen stellen allesamt freiwillige Zusatzleistungen dar, die nicht von Ihrer Abonnementgebühr umfasst sind.